Automne la Ferme : Spiruline des Gabariers 1090 Route des Compagnons Beaulieu-sur-Dordogne, 23 octobre 2023, Beaulieu-sur-Dordogne.

Beaulieu-sur-Dordogne,Corrèze

Découverte de la Spiruline et présentation de son mode de culture, du bassin au laboratoire. Visite entre 14h00 et 18h00 – Sur rendez-vous au 06 42 38 68 34.

2023-10-23 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

1090 Route des Compagnons

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover Spirulina and learn how it is grown, from the pond to the laboratory. Visit from 2:00 pm to 6:00 pm – By appointment: 06 42 38 68 34

Descubra la espirulina y aprenda cómo se cultiva, desde el estanque hasta el laboratorio. Visita entre las 14:00 y las 18:00 – Con cita previa en el 06 42 38 68 34

Entdeckung der Spirulina und Vorstellung ihrer Anbaumethode vom Becken bis zum Labor. Besuch zwischen 14:00 und 18:00 Uhr – Nach Vereinbarung unter 06 42 38 68 34

Mise à jour le 2023-10-23 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze