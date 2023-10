MARCHÉ DE NOËL 1090 la manche Xertigny, 1 décembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Installé dans notre magnifique petit village à Rasey près de Xertigny, ce marché de noël familiale accueille, pour sa troisième édition, près d’une trentaine d’exposant artisans du terroir. Vous y découvrirez pleins d’idées cadeaux, ainsi que des animations afin de ravir petits et grands, sans oublier de nombreuses gourmandises.

Cette année nous vous proposerions une patinoire de glace de 12m sur 6m avec tous les équipements et un manège pour enfant. Venez nous rencontrer pour un marché convivial, et déambuler à travers les décorations illuminées sous les odeurs de vin chaud ! L’occasion de venir en famille ou entre amis pour une pause féerique.

Horaire d’ouverture :

– Vendredi 18h/21h

– Samedi 11h/21h

– Dimanche 11h/20h

– dimanche 24 Décembre 10h à 14h

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook afin d’avoir toutes les informations nécessaires au bon déroulé de ce marché et ne rien louper des différentes activités.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 11:00:00 fin : 2023-12-03 21:00:00.

1090 la manche Rasey

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Set in our beautiful little village of Rasey near Xertigny, this family Christmas market welcomes, for its third edition, nearly thirty exhibitors and local craftsmen. You’ll find plenty of gift ideas, as well as entertainment to delight young and old, not forgetting a host of delicacies.

This year we’ll be offering a 12m x 6m ice rink with all the necessary equipment, plus a children’s merry-go-round. Come and meet us for a convivial market, and stroll through the illuminated decorations under the scent of mulled wine! Come with family and friends for a magical break.

Opening hours :

– Friday 18h/21h

– Saturday 11am-9pm

– Sunday 11h/20h

– sunday December 24 10am to 2pm

Don’t hesitate to follow us on our Facebook page for all the information you need to make sure the market runs smoothly, and to make sure you don’t miss out on any of the various activities.

Situado en nuestro precioso pueblecito de Rasey, cerca de Xertigny, este mercado navideño familiar acoge en su tercera edición a cerca de treinta expositores y artesanos locales. Encontrará muchas ideas para regalar, así como actividades de ocio para grandes y pequeños, sin olvidar un sinfín de delicias.

Este año contaremos con una pista de patinaje sobre hielo de 12 m x 6 m con todos los equipamientos y un tiovivo para los niños. Venga a disfrutar de un mercado amistoso y a pasear por las decoraciones iluminadas bajo el aroma del vino caliente Venga con su familia o amigos y disfrute de una escapada mágica.

Horario de apertura :

– Viernes de 18.00 a 21.00 h

– Sábado 11h-21h

– Domingo 11h/20h

– domingo 24 de diciembre de 10h a 14h

No dude en seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener toda la información necesaria para el buen desarrollo del mercado y no perderse ninguna de las diferentes actividades.

In unserem wunderschönen kleinen Dorf Rasey in der Nähe von Xertigny empfängt dieser familiäre Weihnachtsmarkt in seiner dritten Ausgabe rund 30 Aussteller aus der Region. Hier finden Sie viele Geschenkideen, Animationen, um Groß und Klein zu begeistern, und nicht zu vergessen die vielen Leckereien.

Dieses Jahr bieten wir Ihnen eine 12m x 6m große Eislaufbahn mit allen Einrichtungen und einem Kinderkarussell. Besuchen Sie uns auf einem gemütlichen Markt und schlendern Sie unter dem Duft von Glühwein durch die beleuchteten Dekorationen! Die Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden zu kommen und eine märchenhafte Pause einzulegen.

Öffnungszeiten:

– Freitag 18h/21h

– Samstag 11h/21h

– Sonntag 11h/20h

– sonntag 24. Dezember 10h bis 14h

Zögern Sie nicht, uns auf unserer Facebook-Seite zu folgen, um alle Informationen zu erhalten, die Sie für einen reibungslosen Ablauf des Marktes benötigen, und um nichts von den verschiedenen Aktivitäten zu verpassen.

