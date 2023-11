Théâtre | Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac, 12 janvier 2024, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une soirée théâtre au cabaret Le Bambino , intitulée « tous au paradis »… 7 saynètes sont programmées sur la soirée..

2024-01-12

109 Rue Neuve d’Argenson Cabaret Le Bambino

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An evening of theater at Le Bambino cabaret, entitled « tous au paradis »… 7 sketches are scheduled for the evening.

Una noche de teatro en el cabaret Le Bambino, titulada « tous au paradis » (« todos al paraíso »)… se han programado 7 sketches para la velada.

Ein Theaterabend im Kabarett Le Bambino , mit dem Titel « Alle im Paradies »… 7 Sketche sind für den Abend geplant.

