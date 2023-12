Grande soirée du réveillon | Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac, 31 décembre 2023 19:00, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Déjeuner animé, show musical « BESAME MUCHO » et animation dansante !

MENU :

Kir de bienvenue

Oeuf toqué truffé

Cube de saumon confit

Toast puits d’amour

Foie gras de canard crème de betterave et tartare d’esturgeon

Tartelette de truite fumée avec ses légumes croquants crème aux herbes

Pavé de veau rôti sauce Périgueux avec son mille feuilles de pomme de terre aux cèpes

Duo de tomme de croquants

Tartelette chocolat cèpes avec sa salade de fruits rouges crème chocolat

SUR RESERVATION.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

109 Rue Neuve d’Argenson Cabaret Le Bambino

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lively lunch, musical show « BESAME MUCHO » and dancing entertainment!

MENU :

Welcome Kir

Truffled toqué egg

Cube of salmon confit

Well of love toast

Duck foie gras with beet cream and sturgeon tartar

Smoked trout tartlet with crunchy vegetables and herb cream

Roast veal steak with Périgueux sauce and boletus potato mille feuilles

Duo of crunchy tomme

Chocolate cep tartlet with red fruit salad and chocolate cream

ON RESERVATION

Almuerzo animado, espectáculo musical « BESAME MUCHO » y ¡a bailar!

MENÚ :

Kir de bienvenida

Huevo tostado trufado

Cubo de salmón confitado

Tostada pozo de amor

Foie gras de pato con crema de remolacha y tartar de esturión

Tartaleta de trucha ahumada con verduras crujientes y crema de hierbas

Solomillo de ternera asado con salsa Périgueux y milhojas de patata con setas porcini

Dúo de tomme crujiente

Tartaleta de ceps de chocolate con ensalada de frutos rojos y crema de chocolate

CON RESERVA

Animiertes Mittagessen, Musikshow « BESAME MUCHO » und Tanzanimation!

MENÜ:

Kir zur Begrüßung

Getrüffeltes getoastetes Ei

Kandierter Lachswürfel

Toast Liebesbrunnen

Entenleber mit Rote-Bete-Creme und Stör-Tartar

Tartelette von geräucherter Forelle mit knackigem Gemüse und Kräutercreme

Gebratenes Kalbssteak in Perigueux-Sauce mit Mille feuilles von Kartoffeln und Steinpilzen

Duo von Tomme de croquants

Schokoladen-Steinpilz-Tartelette mit Beerensalat Schokoladencreme

AUF VORBESTELLUNG

Mise à jour le 2023-12-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides