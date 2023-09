Spectacle enfants : Le Ballon Rouge 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac, 20 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Suivez l’aventure de ce petit garçon qui décide de rentrer en pleine nuit au cœur du magasin de jouet « Le Ballon Rouge ».

SUR RESERVATION.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

109 Rue Neuve d’Argenson Cabaret Le Bambino

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Follow the adventure of a little boy who decides to enter the heart of the « Le Ballon Rouge » toy store in the middle of the night.

RESERVATION REQUIRED

Siga la aventura de un niño que decide entrar en el corazón de la juguetería « Le Ballon Rouge » en plena noche.

CON RESERVA

Verfolgen Sie das Abenteuer eines kleinen Jungen, der mitten in der Nacht in den Spielzeugladen « Le Ballon Rouge » eindringt.

AUF RESERVIERUNG

Mise à jour le 2023-09-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides