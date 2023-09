Spectacle enfants : Le Ballon Rouge 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac, 3 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Suivez l’aventure de ce petit garçon qui décide de rentrer en pleine nuit au cœur du magasin de jouet « Le Ballon Rouge ».

SUR RESERVATION.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

109 Rue Neuve d’Argenson Cabaret Le Bambino

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Follow the adventure of a little boy who decides to enter the heart of the « Le Ballon Rouge » toy store in the middle of the night.

RESERVATION REQUIRED

Siga la aventura de un niño que decide entrar en el corazón de la juguetería « Le Ballon Rouge » en plena noche.

CON RESERVA

Verfolgen Sie das Abenteuer eines kleinen Jungen, der mitten in der Nacht in den Spielzeugladen « Le Ballon Rouge » eindringt.

AUF RESERVIERUNG

Mise à jour le 2023-09-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides