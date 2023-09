Repas-concert avec les Mad Men’s 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac, 13 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dîner animé, avec concert les Madmen’s et soirée dansante au programme !

MENU de Mamie Marie Louise :

Kir de bienvenue

Poireaux vinaigrette à l’ancienne

Boeuf Bourguignon maison

Fromage

Tarte de grand mère

SUR RESERVATION.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

109 Rue Neuve d’Argenson Cabaret Le Bambino

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A lively dinner, with live music by the Madmen?s and dancing!

MENU by Mamie Marie Louise :

Kir de bienvenue

Leeks with old-fashioned vinaigrette

Home-made beef bourguignon

Cheese

Grandmother’s tart

ON RESERVATION

Una cena animada, con un concierto de los Madmen’s y baile en el programa

MENÚ de Mamie Marie Louise :

Kir de bienvenida

Puerros a la vinagreta antigua

Buey bourguignon casero

Queso

Tarta de la abuela

EN RESERVA

Lebhaftes Abendessen mit Konzert der Madmen?s und Tanzabend auf dem Programm!

MENÜ von Oma Marie Louise :

Kir zur Begrüßung

Lauch mit altmodischer Vinaigrette

Hausgemachtes Boeuf Bourguignon

Käse

Großmütterlicher Kuchen

AUF VORBESTELLUNG

Mise à jour le 2023-09-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides