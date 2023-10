LA MAISON HANTÉE DE RUPT-SUR-MOSELLE 109 rue d’Alsace Rupt-sur-Moselle, 4 novembre 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

La maison hantée d’Halloween fait son retour ! Ambiances adolescents et enfants, présence d’un adulte obligatoire. 2€ par personne, 1 sirop offert.. Enfants

Samedi 2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. 2 EUR.

109 rue d’Alsace Ancienne auberge de la vallée

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



The Halloween haunted house is back! Kids and teens atmosphere, adult presence required. 2? per person, 1 syrup free.

¡Vuelve la casa encantada de Halloween! Ambiente adolescente e infantil, presencia obligatoria de un adulto. 2? por persona, 1 jarabe gratis.

Das Halloween-Spukhaus ist wieder da! Atmosphäre für Jugendliche und Kinder, Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich. 2? pro Person, 1 Sirup gratis.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES