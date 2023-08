GRAND OPENING DE LA BRASSERIE MAGE MALTE 109, rue Charles Granger Mamers, 16 septembre 2023, Mamers.

Mamers,Sarthe

C’est LE jour J ! À l’occasion de la folle journée Mamertine ! On est super fiers de vous annoncer l’ouverture officielle et la visite de la brasserie Mage Malte !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:00:00. .

109, rue Charles Granger Brasserie Mage Malte

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



It’s D-Day! For Mamertine Day! We’re super proud to announce the official opening and tour of the Mage Malte brewery!

¡Es el Día D! ¡Es el Día Mamertine! ¡Estamos súper orgullosos de anunciar la apertura oficial y la visita a la cervecería Mage Malte!

Heute ist DER Tag X! Anlässlich des verrückten Mamertine Day! Wir sind superstolz, Ihnen die offizielle Eröffnung und Besichtigung der Mage Malte Brauerei anzukündigen!

Mise à jour le 2023-08-28 par eSPRIT Pays de la Loire