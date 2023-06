Nuit des églises – Centre Inter Paroissial 109 Rue Abbé Pasty Baule Baule Catégories d’Évènement: Baule

Loiret Nuit des églises – Centre Inter Paroissial 109 Rue Abbé Pasty Baule, 23 juin 2023, Baule. Baule,Loiret Le CIP ouvre ses portes pour la Nuit des églises.

2023-06-23 à ; fin : 2023-07-03 17:00:00. EUR.

109 Rue Abbé Pasty

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire



CIP opens its doors for Church Night El CIP abre sus puertas a la Noche de las Iglesias Das CIP öffnet seine Türen für die Nacht der Kirchen Mise à jour le 2023-06-07 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE Détails Catégories d’Évènement: Baule, Loiret Autres Lieu 109 Rue Abbé Pasty Adresse 109 Rue Abbé Pasty Ville Baule Departement Loiret Lieu Ville 109 Rue Abbé Pasty Baule

109 Rue Abbé Pasty Baule Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baule/

Nuit des églises – Centre Inter Paroissial 109 Rue Abbé Pasty Baule 2023-06-23 was last modified: by Nuit des églises – Centre Inter Paroissial 109 Rue Abbé Pasty Baule 109 Rue Abbé Pasty Baule 23 juin 2023