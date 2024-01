JESSIE LEE AND THE ALCHEMISTS 109 – L’Embarcadère Montlucon, samedi 6 avril 2024.

Style : Blues / RockPuissant et surprenant, le quintet de modern blues-rock Jessie Lee & The Alchemists co-leadé par Jessie Lee et Alexis Didier, livre des versions originales dignes d’une époque nostalgique d’un blues incandescent qui swingue et groove comme dans les années 70.Première partie de Jeff Beck en 2022 à L’Olympia, cette véritable machine de rock récompensée à plusieurs reprises lors de concours à l’international dont le Mississippi Blues Trail Challenge aux États Unis, est actuellement en préparation de son 3ème album, sortie prévue à l’automne 2024. Avec son style à la Beth Hart que le groupe revendique, la formule fait mouche à tous les coups.

Tarif : 16.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03