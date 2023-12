CELKILT 109 – L’Embarcadère Montlucon, 22 mars 2024, Montlucon.

Style : Rock celtiqueGroupe de celticfolkpunkrockn’kilt à l’énergie débordante et révélation du Hellfest 2022, chacun des concerts de Celkilt est un moment de fête et de partage survolté. Largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live de la scène celtique européenne et internationale, Celkilt parcourt la planète avec un seul but en tête : transmettre le pouvoir du kilt !Debout placement libre.

Tarif : 16.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03