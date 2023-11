Temps fort électro au 109 : Sortie de résidence du duo Terre Synthe 109 – Le Guingois Montluçon, 24 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Venez découvrir le fruit du travail de Terre Synthe à la suite de sa résidence au 109. Duo d’improvisation électronique, ce groupe atypique vous invite à pénétrer dans tous les possibles de ses expérimentations planantes et méditatives..

2023-11-24 18:30:00

109 – Le Guingois 109 rue Ernest Montusès

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the fruits of Terre Synthe?s labor following their residency at 109. An electronic improvisation duo, this atypical group invites you to enter the realms of its soaring, meditative experiments.

Venga a descubrir los frutos del trabajo de Terre Synthe tras su residencia en Le 109. Este grupo atípico, dúo de improvisación electrónica, le invita a adentrarse en sus experimentos meditativos.

Entdecken Sie die Früchte der Arbeit von Terre Synthe im Anschluss an ihren Aufenthalt im 109. Diese atypische Gruppe ist ein elektronisches Improvisationsduo und lädt Sie dazu ein, in alle Möglichkeiten ihrer schwebenden und meditativen Experimente einzudringen.

