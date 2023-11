Concerts : Rap au 109 109 – Le Guingois Montluçon, 16 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le 109 et ALAMAIZ MUSIC proposent leur troisième soirée « Open Mic », animée par Ashéo & Paatch

CONCERTS HELIXX ET K2LMG, OPEN MIC, DJ SET..

109 – Le Guingois 109 rue Ernest Montusès

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Le 109 and ALAMAIZ MUSIC present their third « Open Mic » evening, hosted by Ashéo & Paatch

HELIXX AND K2LMG CONCERTS, OPEN MIC, DJ SET.

Le 109 y ALAMAIZ MUSIC presentan su tercera velada « Open Mic », presentada por Ashéo & Paatch

CONCIERTOS DE HELIXX Y K2LMG, MICRÓFONO ABIERTO, DJ SET.

Das 109 und ALAMAIZ MUSIC bieten ihren dritten « Open Mic »-Abend an, der von Ashéo & Paatch moderiert wird

KONZERTE HELIXX UND K2LMG, OPEN MIC, DJ SET.

