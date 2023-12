Châteaux en fête – Repaire de la Vergne 109 impasse de la Vergne Mareuil en Périgord, 1 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

EXPOSITION ET STAGE DE PEINTURE

L’artiste -peintre Nelly Vranceanu propose une exposition de peinture et un stage dédiés à la découverte de l’état d’âme de la nature, du paysage, de la balade sans but, juste en quête de l’éternelle beauté de la Terra intitulée « En osmose avec la nature »

Gratuite pour l’exposition

60€ pour le stage du dimanche.

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation recommandée par mai à nelly.vranceanu@gmail.com.

2024-04-13 fin : 2024-04-14 17:00:00. .

109 impasse de la Vergne Repaire de la Vergne

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITION AND PAINTING WORKSHOP

Artist-painter Nelly Vranceanu offers a painting exhibition and workshop dedicated to the discovery of nature’s state of mind, of the landscape, of aimless wandering in search of Terra’s eternal beauty, entitled « In osmosis with nature »

Free for the exhibition

60? for the Sunday workshop.

This event is indoors

Reservations recommended by May at nelly.vranceanu@gmail.com

EXPOSICIÓN Y CURSO DE PINTURA

La artista y pintora Nelly Vranceanu ofrece una exposición de pintura y un curso dedicados a descubrir el estado de ánimo de la naturaleza, el paisaje y el paseo sin rumbo en busca de la belleza eterna de la Terra titulados « En ósmosis con la naturaleza »

Gratuito para la exposición

60? para el taller del domingo.

Esta actividad tendrá lugar en el interior

Se recomienda reservar antes de mayo en nelly.vranceanu@gmail.com

AUSSTELLUNG UND MALKURS

Die Künstlerin und Malerin Nelly Vranceanu bietet eine Ausstellung und einen Workshop an, die der Entdeckung des Seelenzustands der Natur, der Landschaft, des Spaziergangs ohne Ziel, nur auf der Suche nach der ewigen Schönheit der Terra mit dem Titel « En osmose avec la nature » (In Osmose mit der Natur) gewidmet sind

Kostenlos für die Ausstellung

60? für den Workshop am Sonntag

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung empfohlen von Mai bis nelly.vranceanu@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-27 par Groupe CDT 24