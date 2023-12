Châteaux en fête – Repaire de la Vergne 109 impasse de la Vergne Mareuil en Périgord, 1 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

PRESENTATION DU REPAIRE DE LA VERGNE

Présentation et histoire du Repaire de la Vergne

Gratuit

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

Aucune réservation requise.

2024-04-13 fin : 2024-04-13 . .

109 impasse de la Vergne Repaire de la Vergne

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PRESENTATION OF REPAIRE DE LA VERGNE

Presentation and history of Le Repaire de la Vergne

Free

This event will take place outdoors, but can be moved indoors in case of bad weather

No reservation required

PRESENTACIÓN DE REPAIRE DE LA VERGNE

Presentación e historia de Repaire de la Vergne

Gratis

Este acto tendrá lugar al aire libre, pero puede trasladarse al interior en caso de mal tiempo

No es necesario reservar

VORSTELLUNG DES REPAIRE DE LA VERGNE

Vorstellung und Geschichte des Repaire de la Vergne

Kostenlos

Diese Animation ist im Freien vorgesehen mit der Möglichkeit, bei schlechtem Wetter ins Innere auszuweichen

Keine Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-27 par Groupe CDT 24