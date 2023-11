Châteaux en fête – Repaire de la Vergne 109 impasse de la Vergne Mareuil en Périgord, 1 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

RECITAL DE CHORALES

Récital des chorales « Métairie au chœur » dirigée par Chantal Verschueren et « Y’a d’la voix » dirigée par Francis Cellérier

Au chapeau

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation non requise.

109 impasse de la Vergne Repaire de la Vergne

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CHOIR RECITAL

Recital by the choirs « Métairie au ch?ur » directed by Chantal Verschueren and « Y’a d’la voix » directed by Francis Cellérier

Au chapeau

This event will take place indoors

Reservations not required

RECITAL CORAL

Recital de los coros « Métairie au ch?ur » dirigido por Chantal Verschueren y « Y’a d’la voix » dirigido por Francis Cellérier

En portada

Este acto tendrá lugar en el interior

No es necesario reservar

CHORABEND

Liederabend der Chöre « Métairie au ch?ur » unter der Leitung von Chantal Verschueren und « Y’a d’la voix » unter der Leitung von Francis Cellérier

Au chapeau

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung nicht erforderlich

