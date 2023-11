Visite et exposition du Chalet Clermont-Tonnerre 109 bis boulevard des États-Unis Vichy, 11 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Visite et exposition du Chalet Clermont-Tonnerre sur six dates au mois de décembre. Exposition peintures « Luminescence » de Ludovic Vesseaux. L’occasion de découvrir le Chalet et les toiles de l’artiste..

2023-12-11 15:00:00 fin : 2023-12-11 19:00:00. EUR.

109 bis boulevard des États-Unis Chalet Clermont-Tonnerre

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Visit and exhibition at the Chalet Clermont-Tonnerre on six dates in December. Luminescence » painting exhibition by Ludovic Vesseaux. An opportunity to discover the Chalet and the artist’s paintings.

Visita y exposición en el Chalet Clermont-Tonnerre en seis fechas de diciembre. Exposición de pintura « Luminiscencia » de Ludovic Vesseaux. Una oportunidad para descubrir el Chalet y los cuadros del artista.

Besichtigung und Ausstellung des Chalet Clermont-Tonnerre an sechs Terminen im Dezember. Ausstellung der Gemälde « Luminescence » von Ludovic Vesseaux. Gelegenheit, das Chalet und die Gemälde des Künstlers zu entdecken.

