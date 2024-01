Contes du Périgord 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, samedi 13 janvier 2024.

Trélissac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 15:00:00

fin : 2024-01-13

Samedi 13 janvier

Contes du Périgord

Résumé :

« Dans la famille de Jean, les hommes sont gabariers depuis trois générations mais il est le plus frondeur, le plus intrépide de tous. Il se plaît à dire qu’il est maître et seigneur de cette rivière sauvage et imprévisible. Il ignore que l’esprit de la Dordogne est aussi indomptable et fière qu’une femme. Elle n’est pas d’humeur à laisser un homme la maîtriser. Elle va user de tous ses charmes, ses histoires et ses mystères pour ensorceler ce gabarier si présomptueux. Dans cette valse tumultueuse, qui des deux va succomber ? »

Les artistes :

Après le conservatoire dramatique de Clermont-Ferrand, Pascale Gaudin a rejoint une troupe professionnelle de théâtre « La Mauvaise Tête » en Lozère.

Réservation obligatoire au 05 53 08 98 80

Samedi 13 janvier

Contes du Périgord

Résumé :

« Dans la famille de Jean, les hommes sont gabariers depuis trois générations mais il est le plus frondeur, le plus intrépide de tous. Il se plaît à dire qu’il est maître et seigneur de cette rivière sauvage et imprévisible. Il ignore que l’esprit de la Dordogne est aussi indomptable et fière qu’une femme. Elle n’est pas d’humeur à laisser un homme la maîtriser. Elle va user de tous ses charmes, ses histoires et ses mystères pour ensorceler ce gabarier si présomptueux. Dans cette valse tumultueuse, qui des deux va succomber ? »

Les artistes :

Après le conservatoire dramatique de Clermont-Ferrand, Pascale Gaudin a rejoint une troupe professionnelle de théâtre « La Mauvaise Tête » en Lozère.

Réservation obligatoire au 05 53 08 98 80

EUR.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT de Périgueux