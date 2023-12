EXPO 2023 – Contes et Légendes [In]achevés 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 4 décembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Du 15 Décembre au 13 Janvier

EXPO 2023 – Contes et Légendes [In]achevés

Une exposition collective qui rend hommage aux mystères d’ici et d’ailleurs…

Cet hiver, nous vous invitons au rêve et à la magie à travers cette exposition qui témoignera des contes, mythes et autres légendes qui nous bercent, nous inspirent et nous effraient autant qu’ils nous émerveillent.

Grâce à leurs techniques diverses et à des procédés multiples, les artistes illustrent ici ces histoires qui nous apprennent tant de choses sur nous-même et sur le monde…

Vernissage en musique le jeudi 14 décembre à 18h30

Entrée libre

Exposition ouverte aux horaires de la Médiathèque :

Mardi : 13h/17h30

Mercredi : 9h30/17h30

Jeudi : 9h30/12h

Vendredi : 13h/17h30

Samedi : 9h30/17h30

Contact >

Violaine Pierrefixe

06 99 73 63 37.

2023-12-15 fin : 2024-01-13 . EUR.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



December 15 to January 13

EXPO 2023 – Tales and Legends [In]completed

A group exhibition that pays tribute to mysteries from near and far?

This winter, we invite you to dream and be enchanted by the tales, myths and legends that lull, inspire and frighten us as much as they fill us with wonder.

Using a variety of techniques and processes, the artists illustrate these stories that teach us so much about ourselves and the world?

Musical opening on Thursday, December 14 at 6:30 p.m

Free admission

Exhibition open during Médiathèque opening hours:

Tuesday: 1pm/5.30pm

Wednesday: 9h30/17h30

Thursday: 9h30/12h

Friday: 13h/17h30

Saturday: 9h30/17h30

Contact >

Violaine Pierrefixe

06 99 73 63 37

Del 15 de diciembre al 13 de enero

EXPO 2023 – Cuentos y leyendas [In]completada

Una exposición colectiva que rinde homenaje a los misterios de cerca y de lejos..

Este invierno, le invitamos a entregarse a los sueños y a la magia a través de una exposición que narrará los cuentos, mitos y otras leyendas que nos arrullan, inspiran y asustan tanto como nos llenan de asombro.

Utilizando diversas técnicas y procesos, los artistas ilustran estas historias que tanto nos enseñan sobre nosotros mismos y el mundo..

Inauguración musical el jueves 14 de diciembre a las 18.30 horas

Entrada gratuita

Exposición abierta durante el horario de apertura de la Mediateca:

Martes: 13.00 h/5.30 h

Miércoles: 9.30 h/5.30 h

Jueves: 9h30/12h00

Viernes: 13.00 h/5.30 h

Sábado: 9.30 h/5.30 h

Contacto

Violaine Pierrefixe

06 99 73 63 37

Vom 15. Dezember bis zum 13. Januar

EXPO 2023 – Märchen und Legenden [Un]vollendet

Eine Gruppenausstellung, die den Geheimnissen von hier und anderswo huldigt?

In diesem Winter laden wir Sie mit dieser Ausstellung zum Träumen und Zaubern ein. Sie zeugt von Märchen, Mythen und anderen Legenden, die uns in den Schlaf wiegen, uns inspirieren, uns erschrecken und in Erstaunen versetzen.

Mithilfe verschiedener Techniken und Verfahren illustrieren die Künstler diese Geschichten, die uns so viel über uns selbst und die Welt lehren

Vernissage mit Musik am Donnerstag, den 14. Dezember um 18.30 Uhr

Freier Eintritt

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Mediathek geöffnet:

Dienstag: 13h/17h30

Mittwoch: 9.30/17.30

Donnerstag: 9.30/12 Uhr

Freitag: 13h/17h30

Samstag: 9.30/17.30 Uhr

Kontakt >

Violaine Pierrefixe

06 99 73 63 37

