Atelier d’écriture 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 25 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 25 Novembre

Atelier d’écriture

Médiathèque

Les ateliers d’écriture sont des lieux d’échanges dédiés à l’écriture et la lecture.

Pour cet atelier, Margareth Bourot, bénévole, et membre de l’association « lire et faire lire » vous proposera une initiation à l’écriture. Laissez libre cours à votre inspiration seront les maitres mots pour cette séance. Le but de l’atelier étant de s’évader à la fois à travers l’exercice d’écriture et par l’écoute des écrits de chacun.

Venez-vous exprimer, inventer, rêver, imaginez, échappez-vous grâce à l’écriture !

Atelier pour adultes, gratuit sur réservation au 05 53 08 98 80

Animé par Margareth Bourot

Médiathèque

05 53 08 98 80

Margareth Bourot

06 83 81 06 68

perdrizao.24@orange.fr.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 25

Writing workshop

Médiathèque

Writing workshops are a place for sharing ideas about writing and reading.

For this workshop, Margareth Bourot, a volunteer and member of the « lire et faire lire » association, will introduce you to the art of writing. Give free rein to your inspiration will be the watchwords for this session. The aim of the workshop is to escape both through the exercise of writing and by listening to each other?s writings.

Come and express yourself, invent, dream, imagine and escape through writing!

Workshop for adults, free of charge on reservation: 05 53 08 98 80

Led by Margareth Bourot

Media library

05 53 08 98 80

Margareth Bourot

06 83 81 06 68

perdrizao.24@orange.fr

Sábado 25 de noviembre

Taller de escritura

Mediateca

Los talleres de escritura son un lugar para compartir ideas sobre la escritura y la lectura.

Para este taller, Margareth Bourot, voluntaria y miembro de la asociación « lire et faire lire », propondrá una iniciación a la escritura. Dar rienda suelta a su inspiración serán las consignas de esta sesión. El objetivo del taller es evadirse, tanto a través del ejercicio de escritura como escuchando los escritos de los demás.

Venga a expresarse, inventar, soñar, imaginar y evadirse a través de la escritura

Taller para adultos, gratuito previa reserva en el 05 53 08 98 80

Dirigido por Margareth Bourot

Mediateca

05 53 08 98 80

Margareth Bourot

06 83 81 06 68

perdrizao.24@orange.fr

Samstag, 25. November

Schreibwerkstatt

Mediathek

Schreibwerkstätten sind Orte des Austauschs, die dem Schreiben und dem Lesen gewidmet sind.

In diesem Workshop bietet Ihnen Margareth Bourot, eine Freiwillige und Mitglied des Vereins « lire et faire lire », eine Einführung in das Schreiben. Lassen Sie Ihrer Inspiration freien Lauf – das sind die Schlüsselwörter für diese Sitzung. Das Ziel des Workshops ist es, sich sowohl durch die Schreibübung als auch durch das Anhören der Texte jedes Einzelnen aus dem Alltag zu entfliehen.

Drücken Sie sich aus, erfinden Sie, träumen Sie, stellen Sie sich vor, entfliehen Sie dem Alltag mit Hilfe des Schreibens!

Workshop für Erwachsene, kostenlos mit Reservierung unter 05 53 08 98 80

Geleitet von Margareth Bourot

Mediathek

05 53 08 98 80

Margareth Bourot

06 83 81 06 68

perdrizao.24@orange.fr

