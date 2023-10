Atelier des vacances, après-midi jeux de société 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Catégories d’Évènement: Dordogne

Trélissac Atelier des vacances, après-midi jeux de société 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 4 novembre 2023, Trélissac. Trélissac,Dordogne Samedi 4 Novembre, de 15h à 16h Après-midi jeux de société , tout public. Inscription : 05 53 08 98 80

Tarif : gratuit..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

109 Avenue Michel Grandou Médiathèque

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 4, 3 to 4 p.m Afternoon board games for all. Registration: 05 53 08 98 80

Price: free of charge. Sábado 4 de noviembre, de 15.00 a 16.00 horas Tarde de juegos de mesa para todos. Inscripción: 05 53 08 98 80

Precio: gratuito. Samstag, 4. November, von 15 bis 16 Uhr Nachmittag mit Gesellschaftsspielen , für alle Altersgruppen. Anmeldung: 05 53 08 98 80

