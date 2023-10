Atelier des vacances, Spécial Halloween 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 3 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Vendredi 3 Novembre, de 15h à 16h

Animations spéciales Halloween , à partir de 6 ans.

Venez frissonner de peur !

Inscription : 05 53 08 98 80

Tarif : gratuit..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00.

109 Avenue Michel Grandou Médiathèque

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, November 3, 3 to 4 p.m

Special Halloween activities for children aged 6 and over.

Come and shiver with fear!

Registration: 05 53 08 98 80

Price: free of charge.

Viernes 3 de noviembre, de 15.00 a 16.00 horas

Actividades especiales de Halloween para niños a partir de 6 años.

¡Ven a pasar miedo!

Inscripción: 05 53 08 98 80

Entrada gratuita.

Freitag, 3. November, von 15 bis 16 Uhr

Spezielle Halloween-Animationen , ab 6 Jahren.

Erschrecken Sie sich vor Angst!

Anmeldung: 05 53 08 98 80

Preis: kostenlos.

