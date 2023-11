Exposition d’Ombres et de Lumières – François Weber 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 3 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

EXPO 2023 – D’ombres et de lumières

Exposition monographique de l’artiste François Weber

Du 3 novembre au 3 décembre 2023

« J’essaye de traduire l’émotion des moments de lumière qui me frappent »

En cette saison où les jours raccourcissent, l’art de François Weber parvient à faire entrer la lumière dans le Hall de la Médiathèque.

Ses compositions sont des abstractions lyriques qu’il décrit comme une forme contemporaine de romantisme. Les huiles sur bois, sur papier ou sur toile de l’artiste présentent des émergences de lumière à partir de masses sombres, qui reflètent des souvenirs de son enfance dans les forêts du Périgord.

Rendez-vous pour le vernissage le jeudi 2 novembre à 18h30

Entrée libre

Exposition ouverte aux horaires de la Médiathèque :

Mardi : 13h/17h30

Mercredi : 9h30/17h30

Jeudi : 9h30/12h

Vendredi : 13h/17h30

Samedi : 9h30/17h.

2023-11-03 fin : 2023-12-03 . .

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXPO 2023 – Shadows and light

Monographic exhibition by artist François Weber

November 3 to December 3, 2023

« I try to translate the emotion of the moments of light that strike me »

In this season of shortening days, François Weber?s art brings light into the hall of the Médiathèque.

His compositions are lyrical abstractions that he describes as a contemporary form of romanticism. The artist?s oils on wood, paper or canvas show light emerging from dark masses, reflecting memories of his childhood in the forests of Périgord.

Preview on Thursday, November 2, 6.30pm

Free admission

Exhibition open during Médiathèque opening hours:

Tuesday: 1pm/5.30pm

Wednesday: 9h30/17h30

Thursday: 9h30/12h

Friday: 13h/17h30

Saturday: 9:30am/5pm

EXPO 2023 – Sombras y luz

Exposición monográfica del artista François Weber

Del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2023

« Intento traducir la emoción de los momentos de luz que me golpean »

En una época en la que los días se acortan, el arte de François Weber consigue llevar la luz a la Sala de la Médiathèque.

Sus composiciones son abstracciones líricas que él describe como una forma contemporánea de romanticismo. Los óleos del artista sobre madera, papel o lienzo muestran la luz emergiendo de masas oscuras, reflejando recuerdos de su infancia en los bosques de Périgord.

Nos vemos en el preestreno el jueves 2 de noviembre a las 18.30 horas

Entrada gratuita

Exposición abierta durante el horario de apertura de la biblioteca:

Martes: 13.00 h/17.30 h

Miércoles: 9.30 h./17.30 h

Jueves: 9.30/12.00

Viernes: 13.00 h/17.30 h

Sábado: 9.30 h./17.00 h

EXPO 2023 – Licht und Schatten

Monografische Ausstellung des Künstlers François Weber

Vom 3. November bis zum 3. Dezember 2023

« Ich versuche, die Emotionen der Lichtmomente, die mich treffen, wiederzugeben »

In dieser Jahreszeit, in der die Tage kürzer werden, gelingt es der Kunst von François Weber, das Licht in die Halle der Mediathek zu bringen.

Seine Kompositionen sind lyrische Abstraktionen, die er als eine zeitgenössische Form der Romantik beschreibt. Die Ölgemälde des Künstlers auf Holz, Papier oder Leinwand zeigen das Auftauchen von Licht aus dunklen Massen, die Erinnerungen an seine Kindheit in den Wäldern des Périgord widerspiegeln.

Treffpunkt für die Vernissage am Donnerstag, den 2. November um 18.30 Uhr

Freier Eintritt

Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Mediathek geöffnet :

Dienstag: 13h/17h30

Mittwoch: 9.30/17.30

Donnerstag: 9.30/12 Uhr

Freitag: 13h/17h30

Samstag: 9.30/17 Uhr

