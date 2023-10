Atelier des vacances, Racontines d’Halloween 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 2 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Jeudi 2 Novembre, à 11H

Racontines d’Halloween , à partir de 4 ans.

Inscription : 05 53 08 98 80

Tarif : gratuit..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

109 Avenue Michel Grandou Médiathèque

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, November 2, at 11 a.m

Racontines d’Halloween , for ages 4 and up.

Registration: 05 53 08 98 80

Price: free of charge.

Jueves 2 de noviembre, a las 11.00 horas

Cuentos de Halloween para niños a partir de 4 años.

Inscripción: 05 53 08 98 80

Entrada gratuita.

Donnerstag, 2. November, um 11H

Halloween-Geschichten , ab 4 Jahren.

Anmeldung: 05 53 08 98 80

Preis: kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT de Périgueux