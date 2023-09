Spectacle 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 21 octobre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 21 Octobre

Spectacle

La Sorcière Rabounia

Adaptation de l’histoire La Sorcière Rabounia par l’équipe de la médiathèque de Trélissac.

Spectacle gratuit et accessible à partir de 4ans.

Sur réservation

Contact >

Médiathèque

05 53 08 98 80.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

109 Avenue Michel Grandou Mediatheque Trélissac

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 21st

Show

The Rabounia Witch

Adaptation of the story La Sorcière Rabounia by the Trélissac media library team.

Free show for ages 4 and up.

On reservation

Contact > Médiathèque

Médiathèque

05 53 08 98 80

Sábado 21 de octubre

Espectáculo

La bruja Rabounia

Adaptación del cuento La Sorcière Rabounia por el equipo de la mediateca Trélissac.

Espectáculo gratuito para niños a partir de 4 años.

Con reserva previa

Contacto > Mediateca

Mediateca

05 53 08 98 80

Samstag, 21. Oktober

Aufführung

Die Hexe Rabounia

Adaptation der Geschichte La Sorcière Rabounia (Die Hexe Rabounia) durch das Team der Mediathek von Trélissac.

Die Aufführung ist kostenlos und für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Auf Reservierung

Kontakt >

Mediathek

05 53 08 98 80

Mise à jour le 2023-09-27 par OT de Périgueux