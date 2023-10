Atelier Méditation Adultes 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 14 octobre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 14 Octobre

Atelier Méditation Adultes

Médiathèque

» Se relier l’agréable grâce à la pleine conscience »

Séance d’initiation avec Benoît Magras.

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir la pratique de la pleine conscience.

Les séances s’articulent autour d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de temps d’échanges.

Gratuit, sur inscription au 05 53 08 98 80.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 14th

Meditation workshop for adults

Médiathèque

« Connecting with pleasure through mindfulness »

Introductory session with Benoît Magras.

The aim of this workshop is to introduce the practice of mindfulness.

Sessions are structured around theoretical contributions, practical exercises and time for discussion.

Free of charge, registration required: 05 53 08 98 80

Sábado 14 de octubre

Taller de meditación para adultos

Mediateca

« Conectar con el placer a través de la atención plena

Sesión introductoria con Benoît Magras.

El objetivo de este taller es iniciarte en la práctica de la atención plena.

Las sesiones se basan en teoría, ejercicios prácticos y debate.

Gratuito, previa inscripción en el 05 53 08 98 80

Samstag, 14. Oktober

Workshop Meditation Erwachsene

Mediathek

« Sich mit dem Angenehmen verbinden durch Achtsamkeit »

Einführungsveranstaltung mit Benoît Magras.

Dieser Workshop zielt darauf ab, die Praxis der Achtsamkeit zu entdecken.

Die Sitzungen bestehen aus theoretischen Inputs, praktischen Übungen und Zeit für den Austausch.

Kostenlos, nach Anmeldung unter 05 53 08 98 80

Mise à jour le 2023-10-02 par OT de Périgueux