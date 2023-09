Théâtre 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Catégories d’Évènement: Dordogne

Trélissac Théâtre 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 7 octobre 2023, Trélissac. Trélissac,Dordogne Samedi 7 Octobre THÉÂTRE « Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz », pièce de théâtre de Mohamed Kacimi. Mise en scène par Josiane CAZABEAU Auditorium de la médiathèque de Trélissac Entrée au chapeau Contact > Josiane CAZABEAU 06 87 39 36 90.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 7th THEATRE « Tous mes rêves partent de Gare d?Austerlitz », play by Mohamed Kacimi. Directed by Josiane CAZABEAU Auditorium of the Trélissac media library Hat admission Contact > Josiane CAZABEAU 06 87 39 36 90 Sábado 7 de octubre TEATRO « Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz », obra de Mohamed Kacimi. Dirigida por Josiane CAZABEAU Auditorio de la mediateca Trélissac Entrada con sombrero Contacto > Josiane CAZABEAU 06 87 39 36 90 Samstag, 7. Oktober THEATER « Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz » (Alle meine Träume gehen vom Bahnhof Austerlitz aus), Theaterstück von Mohamed Kacimi. Regie: Josiane CAZABEAU Auditorium der Mediathek von Trélissac Eintritt mit Hut Kontakt > Josiane CAZABEAU 06 87 39 36 90 Mise à jour le 2023-09-26 par OT de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Trélissac Autres Lieu 109 Avenue Michel Grandou Adresse 109 Avenue Michel Grandou Ville Trélissac Departement Dordogne Lieu Ville 109 Avenue Michel Grandou Trélissac latitude longitude 45.19034;0.74225

109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trelissac/