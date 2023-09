EXPO 2023 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 6 octobre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Du 6 au 26 Octobre

EXPO 2023

Zora, sorcière et collégienne – Grandir avec la bande dessinée

Cet Automne, l’artothèque de Trélissac, met à l’honneur une petite sorcière au fort caractère à travers le prisme d’une exposition.

Venez donc découvrir la Bande Dessinée jeunesse Les Sortilèges de Zora à l’occasion du 34e festival de la Bande Dessinée de Bassillac.

Il s’agit d’un ouvrage initiatique qui accompagne la jeune Zora Silvestris sur les chemins du collège et de la découverte de son histoire familiale.

À travers cette histoire, elle grandit et gagne en engagements et en maturité tout en reflétant des intérêts et des problématiques qui ne sont pas si éloignés des nôtres…

Zora vous attend pour préparer Halloween tout en découvrant comment les processus d’écriture d’une BD !

Des ateliers seront menés autour de l’écriture de la bande dessinée par la scénariste Julie Peigne.

2023-10-06 fin : 2023-10-26 . EUR.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 6 to 26

EXPO 2023

Zora, witch and schoolgirl – Growing up with comics

This autumn, the artothèque de Trélissac is honoring a little witch with a strong character through the prism of an exhibition.

Come and discover the children?s comic strip Les Sortilèges de Zora at the 34th Bassillac Comic Strip Festival.

It’s a work of initiation that accompanies young Zora Silvestris on her way to college and the discovery of her family history.

Through this story, she grows in commitment and maturity, while reflecting interests and issues that are not so far removed from our own?

Zora is waiting for you to prepare Halloween while discovering how to write a comic book!

Scriptwriter Julie Peigne will be leading workshops on how to write a comic strip

Del 6 al 26 de octubre

EXPO 2023

Zora, bruja y colegiala – Crecer con los cómics

Este otoño, la artothèque de Trélissac rinde homenaje a una brujita de fuerte carácter a través de una exposición.

Venga a descubrir el cómic infantil Les Sortilèges de Zora en el 34º Festival del Cómic de Bassillac.

Se trata de una obra de iniciación que acompaña a la joven Zora Silvestris en su camino hacia la universidad y el descubrimiento de su historia familiar.

A través de esta historia, ella crece en compromiso y madurez, al tiempo que refleja intereses y cuestiones que no están tan alejados de los nuestros?

¡Zora te espera para que te prepares para Halloween mientras descubres cómo se escriben los cómics!

La guionista Julie Peigne impartirá talleres sobre escritura de cómics

Vom 6. bis 26. Oktober

EXPO 2023

Zora, Hexe und Schulmädchen – Mit Comics aufwachsen

Diesen Herbst ehrt die Artothek von Trélissac eine kleine Hexe mit starkem Charakter durch das Prisma einer Ausstellung.

Entdecken Sie den Jugendcomic Les Sortilèges de Zora (Die Zauber der Zora) anlässlich des 34.

Es handelt sich um ein Initiationswerk, das die junge Zora Silvestris auf dem Weg zum College und der Entdeckung ihrer Familiengeschichte begleitet.

Durch diese Geschichte wächst sie heran und gewinnt an Engagement und Reife, während sie gleichzeitig Interessen und Probleme widerspiegelt, die gar nicht so weit von unseren entfernt sind?

Zora erwartet Sie, um sich auf Halloween vorzubereiten und dabei zu erfahren, wie ein Comic entsteht!

Die Drehbuchautorin Julie Peigne führt Workshops zum Thema Comicschreiben durch

Mise à jour le 2023-09-22 par OT de Périgueux