Atelier de généalogie 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 23 septembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 23 Septembre

Atelier de généalogie

La généalogie permet de découvrir petit à petit une merveilleuse histoire, celle de ses origines. En explorant l’histoire familiale, c’est aussi à l’Histoire qu’on s’intéresse.

Pour cette première séance, Stéphane Massé, vous fera découvrir les bases de la généalogie. Vous pourrez débuter votre propre généalogie. Puis il proposera lors de prochaines séances d’approfondir les recherches en vous expliquant les démarches.

Passionnés d’Histoire, curieux de ses origines, cet atelier est fait pour vous !

Seulement 8 places disponibles, pensez à vous inscrire !

Atelier pour adultes, gratuit sur réservation au 05 53 08 98 80

Animé par Stéphane Massé.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

109 Avenue Michel Grandou Mediatheque Trélissac

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, September 23rd

Genealogy workshop

Genealogy is a way of gradually discovering a wonderful story, that of our origins. By exploring family history, you’re also exploring history.

For this first session, Stéphane Massé will introduce you to the basics of genealogy. You’ll be able to start your own genealogy. Then, in future sessions, he’ll explain how to go about it.

If you’re passionate about history and curious about your origins, this workshop is for you!

Only 8 places available, so register now!

Workshop for adults, free of charge on reservation: 05 53 08 98 80

Led by Stéphane Massé

Sábado 23 de septiembre

Taller de genealogía

La genealogía es una forma de descubrir poco a poco una historia maravillosa, la de nuestros orígenes. Explorando su historia familiar, aprenderá también historia.

En esta primera sesión, Stéphane Massé le introducirá en los fundamentos de la genealogía. Podrá iniciar su propia genealogía. En las próximas sesiones, le ofrecerá la posibilidad de profundizar en su investigación explicándole las etapas de la misma.

Si le apasiona la historia y siente curiosidad por sus orígenes, ¡este es su taller!

Sólo 8 plazas disponibles, ¡no olvide inscribirse!

Taller para adultos, gratuito con cita previa en el 05 53 08 98 80

Impartido por Stéphane Massé

Samstag, 23. September

Genealogie-Workshop

Die Genealogie ermöglicht es, nach und nach eine wunderbare Geschichte zu entdecken, nämlich die der eigenen Herkunft. Wenn man die Familiengeschichte erforscht, interessiert man sich auch für die Geschichte.

In dieser ersten Sitzung wird Sie Stéphane Massé in die Grundlagen der Genealogie einführen. Sie können mit Ihrer eigenen Genealogie beginnen. In den nächsten Sitzungen wird er Ihnen dann vorschlagen, Ihre Forschungen zu vertiefen, indem er Ihnen die Vorgehensweise erklärt.

Wenn Sie sich für Geschichte interessieren und neugierig auf Ihre Herkunft sind, ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Es stehen nur 8 Plätze zur Verfügung, also melden Sie sich an!

Workshop für Erwachsene, kostenlos mit Reservierung unter 05 53 08 98 80

Geleitet von Stéphane Massé

