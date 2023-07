Expo : Surcyclage – Quand L’art fait le tri, exposition collective 109 Avenue Michel Grandou Trélissac, 15 juillet 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Du 15 Juillet au 20 Août

Surcyclage – Quand L’art fait le tri, exposition collective

Cet été, le hall de la médiathèque de Trélissac accueille une exposition forte en engagements. En effet, nous mettrons ici à l’honneur des artistes qui chinent, récupèrent, recyclent et redonnent vie à des matériaux usagés pour créer.

Que ce soit pour montrer qu’il y a de la beauté dans nos déchets ou pour proposer un regard critique sur la mondialisation et la surconsommation des pays occidentaux, les oeuvres présentées auront toutes des choses à dire, mais rassurez-vous, ici, pas de moralisme, de paternalisme ou de greenwhashing.

Sculptures, peintures, dessins et objets de designs seront là pour montrer que l’upcycling, c’est possible et que des déchets sublimés peuvent valoir de l’or.

Vernissage le jeudi 13 juillet à 18h30

Entrée libre.

2023-07-15 fin : 2023-08-20 . EUR.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



July 15 to August 20

Surcyclage – Quand L?art fait le tri, group exhibition

This summer, the hall of the Trélissac mediatheque will be hosting a highly engaging exhibition. Here, we’ll be showcasing artists who collect, salvage, recycle and give new life to used materials in order to create.

Whether to show that there is beauty in our garbage, or to take a critical look at globalization and the over-consumption of Western countries, the works presented will all have something to say, but rest assured, there will be no moralism, paternalism or greenwhashing here.

Sculptures, paintings, drawings and design objects will show that upcycling is possible, and that sublimated waste can be worth its weight in gold.

Opening Thursday, July 13, 6:30 p.m

Free admission

Del 15 de julio al 20 de agosto

Surcyclage – Quand L’art fait le tri, exposición colectiva

Este verano, la sala de la mediateca de Trélissac acogerá una exposición muy comprometida. En ella se presentarán artistas que recogen, reciclan y dan nueva vida a materiales usados para crear.

Ya sea para demostrar que hay belleza en nuestra basura o para echar un vistazo crítico a la globalización y el consumo excesivo en los países occidentales, todas las obras expuestas tendrán algo que decir, pero ten por seguro que aquí no habrá moralismo, paternalismo ni maquillaje verde.

Esculturas, pinturas, dibujos y objetos de diseño estarán allí para demostrar que el upcycling es posible, y que los residuos sublimados pueden valer su peso en oro.

Inauguración el jueves 13 de julio a las 18.30 horas

Entrada gratuita

Vom 15. Juli bis zum 20. August

Surcycling – Quand L’art fait le tri, Gruppenausstellung

Diesen Sommer findet in der Halle der Mediathek von Trélissac eine Ausstellung mit vielen Verpflichtungen statt. Hier werden Künstler geehrt, die gebrauchte Materialien aufspüren, sammeln, recyceln und zu neuem Leben erwecken, um etwas zu schaffen.

Sei es, um zu zeigen, dass es Schönheit in unseren Abfällen gibt, oder um einen kritischen Blick auf die Globalisierung und den übermäßigen Konsum in den westlichen Ländern zu werfen, die präsentierten Werke haben alle etwas zu sagen.

Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen und Designobjekte sollen zeigen, dass Upcycling möglich ist und dass sublimierter Abfall Gold wert sein kann.

Vernissage am Donnerstag, den 13. Juli um 18:30 Uhr

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-28 par OT de Périgueux