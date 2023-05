Conférence contée : permanence populaire des mythes grecs 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Catégories d’Évènement: Dordogne

Trélissac Conférence contée : permanence populaire des mythes grecs 109 Avenue Michel Grandou, 3 juin 2023, Trélissac. Trélissac,Dordogne « Ni tout à fait une conférence, ni tout à fait un spectacle de contes. Une conférence contée alors, ou une conte-férence si vous voulez…

Les mythes grecs y seront abordés sous l’angle de notre vie quotidienne par le biais de marques qui s’approprient des noms mythologiques ; via des écussons de clubs de foot qui se parent des vertus de héros et héroïnes ; grâce à notre vocabulaire qui se teinte d’histoires venues de ces temps-là. Enfin, à travers une histoire collectée par Claude Seignolle en Dordogne, nous nous poserons la question de la transmission populaire de mythes grecs.

Mais surtout, avant toute chose, nous prendrons plaisir à écouter ces histoires, toujours actuelles » Conférence animée et histoires racontées par François Meynard, conteur. Durée : 2h

À partir de 10 ans

Auditorium de la Médiathèque de Trélissac

Entrée libre, sur réservation.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750

