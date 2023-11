La fabrique des yeux secs 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 22 juin 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Camille Louis est invitée à partager son écriture en combinant sa recherche à l’exploration de l’altérité du 3 bis f où s’expérimentent au quotidien des formes d’entraide et de solidarité..

2024-06-22 19:00:00 fin : 2024-06-22 . .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Camille Louis is invited to share her writing by combining her research with an exploration of the alte?rite? of 3 bis f, where forms of mutual aid and solidarity are practiced on a daily basis.

Camille Louis está invitada a compartir sus escritos combinando su investigación con una exploración del alte?rito de 3 bis f, donde se practican a diario formas de ayuda mutua y solidaridad.

Camille Louis ist eingeladen, ihre Erkenntnisse zu teilen, indem sie ihre Forschung mit der Erkundung der Altstadt von 3 bis f verbindet, wo Formen der Selbsthilfe und Solidarität im Alltag praktiziert werden.

