Créer Brut / Jusqu’au bout des ongles 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 19 juin 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

10 + 10 parcelles de corps à la texture si singulière entre griffe et sabot, objet de beaucoup d’attention et de créativité, outils aux multiples usages, ils ouvrent des possibilités réjouissantes et inédites à explorer ensemble..

2024-06-19 14:00:00 fin : 2024-06-19 16:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



10 + 10 pieces of body with a unique texture, between claw and hoof, the object of a great deal of attention and creativity, tools with a multitude of uses, they open up new and exciting possibilities for us to explore together.

10 + 10 trozos de cuerpo con una textura única, a medio camino entre una garra y una pezuña, objeto de una gran atención y creatividad, herramientas con multitud de usos, nos abren nuevas y emocionantes posibilidades que explorar juntos.

10 + 10 Körperteile mit einer so einzigartigen Textur zwischen Kralle und Huf, Gegenstand vieler Aufmerksamkeit und Kreativität, Werkzeuge mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten, eröffnen sie erfreuliche und neue Möglichkeiten, die es gemeinsam zu erforschen gilt.

