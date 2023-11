Organicitées 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 16 mai 2024, Aix-en-Provence.

Organicitées crée l’espace nécessaire pour rendre possible la passation de savoir-faire, entre femmes, parfois enfouis, ou déstabilisants, surprenants, loin d’une pudeur dictée par les injonctions qui s’exercent sur ces corps..

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organicite?es creates the space needed to make it possible to pass on know-how, between women, sometimes buried, or stabilizing, surprising, far from the modesty dictated by the injunctions exerted on these bodies.

Organicite?es crea el espacio necesario para hacer posible que las mujeres transmitan su saber hacer, a veces soterrado, a veces estabilizador, sorprendente, lejos del pudor dictado por los mandatos que se imponen a estos cuerpos.

Organicite?es schafft den notwendigen Raum, um die Weitergabe von Fähigkeiten zwischen Frauen zu ermöglichen, die manchmal verborgen sind, oder stabilisierend, überraschend, weit weg von einer Scham, die von den Befehlen, die auf diese Körper ausgeübt werden, diktiert wird.

