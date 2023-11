Mirages 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 24 avril 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Lors de ces sessions de rencontres singulières, les confabulations prennent vie. Explorer notre perception de la réalité à travers des jeux interactifs et introspectifs..

2024-04-24 10:00:00

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During these singular encounter sessions, confabulations come to life. Explore our perception of reality through interactive and introspective games.

Durante estas singulares sesiones de encuentro, las confabulaciones cobran vida. Explorar nuestra percepción de la realidad a través de juegos interactivos e introspectivos.

In diesen einzigartigen Begegnungssitzungen werden Konfabulationen zum Leben erweckt. Erforschen Sie unsere Wahrnehmung von Realit?t durch interaktive und introspektive Spiele.

