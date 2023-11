Performer les états-d’âmes 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 6 avril 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En passant à travers 400 états émotionnels différents, cette performance, aussi drôle que féroce, aussi physique que résolument mentale, posera les questions suivantes..

2024-04-06 15:00:00 fin : 2024-04-06 16:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Passing through 400 different emotional states, this performance, as straightforward as it is feisty, as physical as it is reverently mental, asks the following questions.

Pasando por 400 estados emocionales diferentes, esta representación, tan directa como combativa, tan física como resueltamente mental, planteará las siguientes preguntas.

Diese Performance, die 400 verschiedene emotionale Zustände durchläuft, ist ebenso geradlinig wie feig, ebenso körperlich wie mental, und stellt die folgenden Fragen.

