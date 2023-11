Séries, suites et variations 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 30 mars 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

À partir d’une même image ou d’un même motif, travailler l’idée de variation. Interviendra une pratique de la déclinaison, de l’épuisement par différents gestes, qu’ils relèvent de la répétition ou bien de la découpe pour générer des formes..

2024-03-30 14:00:00 fin : 2024-03-30 16:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Working from a single image or motif, explore the idea of variation. This will involve the practice of de-clining, of using different gestures, whether they come from repetition or cutting, to generate shapes.

A partir de una misma imagen o motivo, trabajar la idea de variación. Para ello se practicará la delineación, el dibujo a través de diferentes gestos, ya sean de repetición o de corte para generar formas.

Anhand desselben Bildes oder Motivs soll die Idee der Variation erarbeitet werden. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich mit dem Entwerfen und Schälen von Formen beschäftigen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence