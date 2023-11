Résonnances 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 29 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Résonances est un projet transdisciplinaire qui comprend la collecte de récits, la publication d’un livre et la création d’un spectacle. Il a été initié suite à la rencontre de Yure Romão avec la gardienne de son immeuble..

2024-02-29 19:00:00 fin : 2024-02-29 . .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Re?sonances is a transdisciplinary project involving the collection of stories, the publication of a book and the creation of a show. It was initiated when Yure Roma?o met the janitor of her apartment building.

Re?sonances es un proyecto transdisciplinar que incluye la recopilación de historias, la publicación de un libro y la creación de un espectáculo. Se inició cuando Yure Romašo conoció al conserje de su bloque de pisos.

Re?sonances ist ein transdisziplinäres Projekt, das die Sammlung von Erzählungen, die Veröffentlichung eines Buches und die Aufführung eines Theaterstücks umfasst. Das Projekt wurde durch die Begegnung von Yure Roma?o mit der Hausmeisterin seines Wohnhauses initiiert.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence