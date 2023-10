Après-midi (printemps) 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 15 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Frédéric Vossier dit qu’il écrit dans un mouvement de profanation des images. Ici il y a loin derrière, comme un souvenir, un fantôme, la figure du danseur et chorégraphe Nijinski qui a inspiré l’écriture..

2024-02-15 19:00:00 fin : 2024-02-15 . .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fre?de?ric Vossier says he writes in a movement to desecrate images. The figure of the dancer and choreographer Nijinsky, who inspired his writing, lies far behind, like a memory, a fantasy.

Fre?de?ric Vossier dice que escribe en un movimiento de profanación de imágenes. Aquí, muy atrás, como un recuerdo, una fantasía, está la figura del bailarín y coreógrafo Nijinsky, que inspiró su escritura.

Frederic Vossier sagt, dass er in einer Bewegung der Entweihung von Bildern schreibt. Hier ist die Figur des Tänzers und Choreographen Nijinski, die das Schreiben inspiriert hat, weit hinten, wie eine Erinnerung, ein Phantasiebild.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence