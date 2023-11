In-Voir pour pouvoir regarder 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 2 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En lien avec la recherche que Camille Louis effectue pour l’écriture de son ouvrage « La Fabrique des yeux secs », elle vous propose plusieurs exercices de torsion de la vision..

2024-02-02 14:00:00 fin : 2024-02-02 16:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In connection with the research Camille Louis is carrying out for the writing of her book « La Fabrique des yeux secs », she proposes several vision-twisting exercises.

En el marco de la investigación que Camille Louis está llevando a cabo para su libro « La Fabrique des yeux secs », propone una serie de ejercicios de torsión de la visión.

In Verbindung mit der Forschung, die Camille Louis für die Erstellung ihres Buches « La Fabrique des yeux secs » (Die Fabrik der trockenen Augen) durchführt, stellt sie Ihnen mehrere Übungen zur Verdrehung des Sehvermögens vor.

