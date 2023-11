Sympathies N°1 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le travail de Juliette George repose principalement sur le texte, adoptant une esthétique bureaucratique et s’appuyant sur un héritage conceptuel. Lors de sa résidence de création, elle explore la place du récit et de la fiction dans l’exposition..

2024-01-27 14:00:00 fin : 2024-04-13 18:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Juliette George’s work is mainly text-based, adopting a bureaucratic aesthetic and drawing on a conceptual heritage. During her creative residency, she explores the place of reference and fiction in the exhibition.

La obra de Juliette George se basa principalmente en textos, adoptando una estética burocrática y recurriendo a una herencia conceptual. Durante su residencia creativa, explora el lugar de la referencia y la ficción en la exposición.

Juliette Georges Arbeit basiert hauptsächlich auf Text, nimmt eine bürokratische Ästhetik an und stützt sich auf ein konzeptuelles Erbe. Während ihres Schaffensaufenthalts erforscht sie die Rolle von Zitaten und Fiktionen in der Ausstellung.

