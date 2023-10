C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 17 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Rejoignez-nous dans un confessionnal moderne où tout peut être dit sans tabou. Quel message brûle-t-il en vous ? Lors de ces rencontres uniques, nous souhaitons récolter vos témoignages, vos confidences, vos histoires passionnantes..

2024-01-17 10:00:00

109 Avenue Du Petit Barthélémy

Aix-en-Provence 13617
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Join us in a modern confessional where everything can be said without taboo. What’s on your mind? During these unique encounters, we want to hear your testimonies, your confidences, your fascinating stories.

Acompáñenos en un confesionario moderno donde todo puede decirse sin tabúes. ¿Qué mensaje arde en usted? En estos encuentros únicos, queremos escuchar sus testimonios, sus confidencias y sus fascinantes historias.

Begleiten Sie uns in einen modernen Beichtstuhl, in dem alles tabulos ausgesprochen werden kann. Welche Botschaft steckt in Ihnen? Bei diesen einzigartigen Treffen möchten wir Ihre Aussagen, Ihre Geheimnisse und Ihre spannenden Geschichten erfahren.

