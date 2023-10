#1 RÉSONANCES #2 SANKOFA 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône #1 RÉSONANCES #2 SANKOFA 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône #1 – Résonances

#2 – Sankofa.

2023-12-07 10:00:00 fin : 2023-12-07 . .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



#1 – Re?sonances

#2 – Sankofa #1 – Resonancias

#2 – Sankofa #1 – Re?sonanzen

#2 – Sankofa Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 109 Avenue Du Petit Barthélémy Adresse 109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence latitude longitude 43.520936;5.440408

109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/