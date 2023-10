Mouvements 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Au cours d’une lecture partagée de Après-midi (Printemps), chacun•e peut lire. Quelqu’un•e est là. Parle et pose des questions. On parle de mouvements..

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During a shared reading of Apre?s-midi (Printemps), anyone can read. Someone is there. Talks and asks questions. We talk about movements.

Durante una lectura compartida de Apre?s-midi (Printemps), cualquiera puede leer. Alguien está presente. Habla y hace preguntas. Se habla de movimientos.

Bei einer gemeinsamen Lesung von Apre?s-midi (Printemps) kann jeder mitlesen. Jemand ist da. Spricht und stellt Fragen. Es wird über Bewegungen gesprochen.

