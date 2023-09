Being Prey 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En convoquant la mémoire de sa chair, Plumwood fait de la littérature une expérience physique : sa langue performative, donnant à voir ce que les mots font à son corps, sera interprétée par la comédienne Mar Sodupe..

2023-10-19 19:00:00 fin : 2023-10-19 . .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



By summoning the memory of her flesh, Plumwood turns literature into a physical experience: her performative language, showing what words do to her body, will be interpreted by actress Mar Sodupe.

Al invocar la memoria de su carne, Plumwood convierte la literatura en una experiencia física: su lenguaje performativo, que muestra lo que las palabras hacen a su cuerpo, será interpretado por la actriz Mar Sodupe.

Seine performative Sprache, die zeigt, was die Worte mit seinem Körper anstellen, wird von der Schauspielerin Mar Sodupe interpretiert.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence