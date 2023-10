Enchevêtrements 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 4 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Inventer des dialogues entre corps, voix et matières sous forme de jeu, de dérive ou de bifurcation. Des actions proches ou distantes, parallèles ou dissonantes s’esquissent dans l’atelier avec ses matières dispersées, fragments de langages et formes.

2023-10-04 14:00:00 fin : 2023-10-04 16:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Invent dialogues between bodies, voices and materials in the form of play, de?rive or bifurcation. Close or distant, parallel or dissonant actions are sketched out in the studio with its dispersed materials, fragments of language and forms

Inventar diálogos entre cuerpos, voces y materiales en forma de juego, desviación o bifurcación. Acciones cercanas o distantes, paralelas o disonantes se esbozan en el estudio con sus materiales dispersos, fragmentos de lenguaje y formas

Dialoge zwischen Körpern, Stimmen und Materialien in Form von Spiel, Entgrenzung oder Verzweigung erfinden. Im Atelier mit seinen verstreuten Materialien, Sprachfragmenten und Formen werden nahe oder entfernte, parallele oder dissonante Aktionen skizziert

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence