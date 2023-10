Jardin Partagé « Faire avec, prendre soin » 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 27 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Depuis 2020, la cour minérale du 3 bis f s’est transformée en jardin végétalisé. En 2023-2024, il reste un lieu de soins et d’expérimentation artistique. Les ateliers ont lieu deux fois par mois, les mercredis après-midi de 14h à 17h..

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 17:00:00. .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Since 2020, the mineral courtyard of 3 bis f has been transformed into a green garden. In 2023-2024, it will remain a place for artistic experimentation and care. Workshops are held twice a month, on Wednesday afternoons from 2pm to 5pm.

Desde 2020, el patio mineral del 3 bis f se ha transformado en un jardín verde. En 2023-2024, seguirá siendo un lugar para la experimentación artística y el cuidado. Los talleres se celebran dos veces al mes, los miércoles por la tarde, de 14:00 a 17:00.

Seit 2020 hat sich der mineralische Hof von 3 bis f in einen bepflanzten Garten verwandelt. In den Jahren 2023-2024 bleibt er ein Ort der Pflege und des künstlerischen Experimentierens. Die Workshops finden zweimal im Monat am Mittwochnachmittag von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence