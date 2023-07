Soirée Astrale de l’automne #9 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 22 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les Soirées astrales proposent d’entrer dans chaque saison avec un rituel de partage artistique au jardin. Une occasion supplémentaire de mêler artistes en résidence et projets développés sur le territoire Aix-Marseille..

2023-09-22 19:00:00 fin : 2023-09-22 . .

109 Avenue Du Petit Barthélémy Hôpital Montperrin

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Soirées astrales invite you to enter each season with a ritual of artistic sharing in the garden. A further opportunity to combine artists-in-residence and projects developed in the Aix-Marseille region.

Las Soirées Astrales son la ocasión de comenzar cada temporada con un ritual de intercambio artístico en el jardín. Es otra oportunidad para reunir a artistas en residencia y proyectos desarrollados en la región de Aix-Marsella.

Die Soirées astrales schlagen vor, jede Saison mit einem Ritual des künstlerischen Austauschs im Garten zu beginnen. Eine weitere Gelegenheit, Künstler in Residenz und Projekte, die in Aix-Marseille entwickelt wurden, miteinander zu verbinden.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence