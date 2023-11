COVER 109 Av. du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 11 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cover sera une mise en œuvre de la danse, en référence à un travail de mise en scène théâtrale. Sur scène, danseuse et musicien•ne•s convoquent l’imaginaire d’un Rock Band dont la danseuse serait la leader..

2024-01-11 17:00:00

Cover will be a mise en oeuvre of dance, in reference to a work of theatrical staging. On stage, dancer and musician conjure up the imaginary world of a Rock Band, with the dancer as leader.

Cover será una producción de danza en referencia a una producción teatral. En el escenario, el bailarín y los músicos evocan el mundo imaginario de una banda de rock, con el bailarín como líder.

Cover wird eine Umsetzung des Tanzes sein, in Anlehnung an eine theatralische Inszenierung. Die Tänzerin und die Musiker beschwören auf der Bühne die Vorstellung einer Rockband, deren Anführer die Tänzerin ist.

